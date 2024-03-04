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04:55, 4 марта 2024Силовые структуры

Украинского дипломата объявили в розыск за слова о русских

Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского заочно арестовали за слова о русских

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Московский суд заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов). Он также объявлен в международный и федеральный розыск в рамках уголовного дела, которое завели после призывов дипломата уничтожать по всему миру как можно больше русских, передает ТАСС.

Врублевский преследуется по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Следствие ходатайствовало о мере пресечения для украинского дипломата в виде заключения под стражу сроком на два месяца, суд просьбу удовлетворил.

Фигурант пока не успел обжаловать судебное решение.

Ранее экс-посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов и террористов по данным Росфинмониторинга. После его слов о русских, Врублевский получил нежелательный статус в Казахстане, а Украина отозвала его и назначила нового дипломата.

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      Александра Синицына
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