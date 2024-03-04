Украинского дипломата объявили в розыск за слова о русских

Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского заочно арестовали за слова о русских

Московский суд заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов). Он также объявлен в международный и федеральный розыск в рамках уголовного дела, которое завели после призывов дипломата уничтожать по всему миру как можно больше русских, передает ТАСС.

Врублевский преследуется по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Следствие ходатайствовало о мере пресечения для украинского дипломата в виде заключения под стражу сроком на два месяца, суд просьбу удовлетворил.

Фигурант пока не успел обжаловать судебное решение.

Ранее экс-посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов и террористов по данным Росфинмониторинга. После его слов о русских, Врублевский получил нежелательный статус в Казахстане, а Украина отозвала его и назначила нового дипломата.