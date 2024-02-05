Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:27, 5 февраля 2024Бывший СССР

Бывшего посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов

Бывшего посла Украины в Казахстане Врублевского внесли в список экстремистов
СюжетПротесты в Казахстане
Петр Врублевский

Петр Врублевский. Кадр: ULYSMEDIA / YouTube

Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский внесен в список экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга.

В 2022 году после видео в социальных сетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла.

В конце августа 2022 года Врублевский дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову интервью, в котором заявил, что киевский режим старается «убить как можно больше русских». Это вызвало волну возмущения среди казахстанской и российской общественности. Министерство иностранных дел Казахстана выразило Врублевскому протест.

19 октября 2022 года Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности посла Украины в Казахстане.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россиянку арестовали из-за радужных сережек. Вопрос о запрете радуги дошел до Кремля

      Шойгу обсудил безопасность приграничного региона России с его главой

      В Госдуме высказались о возможной блокировке VPN-сервисов в России весной

      В Госдуме ответили на вопрос о возможности интервью Такера Карлсона с депутатами

      В Крыму рассказали о смене тактики Зеленского в боях с ВС России

      Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

      На Украине заявили о согласии Залужного на отъезд в Великобританию

      В России запретят популяризацию VPN-сервисов

      Зеленая энергетика в Европе поставит новые рекорды

      Названа причина конфликта Токаева с уволенным премьером Казахстана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше