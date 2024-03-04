В ЕС подняли вопрос о влиянии санкций против России на доступность лекарств

В ЕП подняли вопрос о влиянии антироссийских санкций на доступность лекарств

Член Европарламента (ЕП) от Италии Сюзанна Чеккарди подняла вопрос о влиянии антироссийских санкций на ситуацию с доступностью лекарственных средств для жителей Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в обращении депутата к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«19 декабря 2023 года Еврокомиссия приняла свой 12-й пакет санкций против России, который добавил ряд новых торговых запретов, в том числе на внутрикорпоративное предоставление услуг и программного обеспечения. В некоторых секторах введение этих новых мер может помешать санкциям действовать должным образом, потенциально препятствуя налаженным потокам продукции и доступу пациентов к основным лекарственным средствам», — напомнила член ЕП.

Гарантия того, что все лекарственные препараты и связанные с ними виды деятельности остаются освобожденными от всех прямых и косвенных санкций, имеет первостепенное значение для обеспечения того, чтобы пациенты ЕС могли продолжать получать доступ к необходимому лечению Сюзанна Чеккарди член Европарламента от Италии

В связи с этим она спросила, планирует ли Еврокомиссия повлиять на сложившуюся ситуацию.

«Может ли Еврокомиссия подтвердить, что лекарственные препараты по-прежнему пользуются тем же общим освобождением и что, следовательно, они не обязаны соблюдать новые требования, касающиеся внутрикорпоративного предоставления услуг и программного обеспечения? Планирует ли комиссия либо выпустить конкретные рекомендации по этому вопросу, либо учесть их при выпуске будущих пакетов санкций?» — поинтересовалась Чеккарди.

Ранее глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предложил создать общий для Европы резерв лекарств. В частности, Монтгомери обратил внимание на то, что на протяжении более десяти лет дефицит лекарств увеличивался. По его словам, причиной этого стали неправильно установленные экономические стимулы для промышленности.