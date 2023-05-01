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08:23, 1 мая 2023Мир

Европе предложили создать общий резерв лекарств

Глава WMA Монтгомери предложил создать общий для Европы резерв лекарств

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предложил создать общий для Европы резерв лекарств в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

В частности, Монтгомери обратил внимание на то, что на протяжении более десяти лет дефицит лекарств увеличивался. По его словам, причиной этого стали неправильно установленные экономические стимулы для промышленности. «Для товаров массового потребления, не подпадающих под патентную защиту, маржа оценивается как низкая, "большая фармацевтика" больше не заинтересована в этих препаратах и переносит производство в страны с низкой заработной платой, такие как Китай или Индия», — пояснил глава WMA. Если на этих фабриках вдруг произойдет пожар, пропадет основное вещество или будут дефекты качества, то препарат пропадет во всем мире, добавил он.

В связи с этим необходимо создать резерв лекарств на уровне Европы, отметил Монтгомери. Он подчеркнул, что политики должны вернуть производственные площадки в ЕС с соответствующими экономическими условиями.

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Марина Совина
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