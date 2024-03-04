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12:19, 4 марта 2024Мир

В ЕС заявили о нежелании видеть премьера Эстонии на посту главы евродипломатии

Politico: Каллас не должна возглавлять евродипломатию из-за отношения к России

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе не хотят видеть на посту главы евродипломатии премьер-министра Эстонии Каю Каллас из-за ее любви «есть россиян на завтрак». О нежелании отдавать пост Каллас сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, уже несколько месяцев в руководстве Евросоюза обсуждается вопрос, кто возглавит европейскую дипломатию вместо ее нынешнего главы Жозепа Борреля. На роль преемницы также рассматривается Каллас, а ряд высокопоставленных европейских чиновников даже ожидают, что ее кандидатуру поддержит президент Франции Эммануэль Макрон.

Тем не менее должностное лицо ЕС, пожелавшее сохранить анонимность, заявило, что идея назначения эстонского премьера на эту должность до сих пор вызывает «сложные чувства» у некоторых членов объединения из-за ее отношения к России.

«Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?» — возмутился он.

Ранее Боррель высказался о возможном возвращении бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом. Он предупредил европейцев, что им надо научиться жить в условиях без «американского друга», поскольку он может стать «недоступен» в случае возвращения Трампа.

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      Виктория Кондратьева
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