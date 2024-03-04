В Германии детям показали ролик про мечтающую попасть на Украину ракету

ZDF опубликовал детский ролик о ракете Taurus, которая «хочет» на Украину

В Германии детям показали ролик о ракете Taurus, которая «хочет» попасть на Украину. Также в ролике уточняется, что осуществить мечту ракете мешает немецкий канцлер Олаф Шольц, который колеблется и не может принять решение, видео опубликовала детская программа logo! государственной телерадиокомпании ZDF.

Видео называется «Для Украины нет Taurus». По сценарию, Taurus разговаривает с британской и французской ракетами Storm Shadow и SCALP и польским танком Leopard 2, все они озвучены детскими голосами.

«Мы, крылатые ракеты, должны были устроить порядочную встряску Олафу Шольцу…» — произносит Taurus, а Leopard 2 поддакивает, что и его когда-то немецкий канцлер отказывался отправлять в зону конфликта.