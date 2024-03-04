В Киеве воры попытались взорвать полицейских при задержании

В Киеве воры попытались взорвать полицейских при помощи гранаты во время задержания. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, двое серийных воров ограбили зоомагазин, украв ноутбук, строительные инструменты и товары для животных. По горячим следам их попытались задержать полицейские.

При попытке задержания один из грабителей достал нож, а затем показал боевую гранату и выдернул кольцо. Гранату удалось выхватить из рук злоумышленника и обезвредить.

Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, что у украинцев изъяты тонны взрывчатки, миллионы патронов и тысячи гранат. При этом он подчеркнул, что ведомство не забирает оружие, выданное гражданам после начала военного положения.