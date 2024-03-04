В Киеве захотели создания странами ЕС программ для возвращения беженцев

Шмыгаль: страны Евросоюза должны создать программы для возвращения украинцев

Киев хочет, чтобы страны Евросоюза (ЕС) трансформировали программы по поддержке беженцев с Украины для их возвращения на родину. С такой инициативой выступил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

«Мы работаем совместно с партнерами над стимулами для возвращения украинцев. Безусловно, стимул номер один — это безопасность», — сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас ЕС поддерживает пребывание украинцев в странах организации, но вместо этого они должны создать программы, которые будут направленны именно на возвращение украинцев.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, полагая, что миллион снарядов от ЕС будут бесплатными. По его словам, Евросоюз передал 300 тысяч снарядов, поскольку за другую часть из обещанного миллиона Киев должен заплатить самостоятельно.

