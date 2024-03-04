В Литве извинились за использование слогана кампании Путина

Штаб премьера Литвы Шимоните извинился за использование слогана кампании Путина

Предвыборный штаб премьер-министра Литвы и кандидата в президенты страны Ингриды Шимоните извинился за использование слогана кампании президента России Владимира Путина на выборах 2018 года. Об этом заявил глава штаба Шимоните Миндаугас Линге, сообщает LRT.

Линге ответил на критику представленного 1 марта лозунга кампании «Сильный президент — сильная страна», поскольку тут использовался в ходе кампании Путина в 2018 году. Он назвал использование этого словосочетания простой человеческой неосмотрительностью. Глава штаба подчеркнул, что кампания будет сосредоточена на дискуссиях об образе будущего Литвы, но имидж сильного кандидата будет по-прежнему подчеркиваться.

Премьер Литвы также отреагировала на обвинения, заявив, что она не следила за российским предвыборными лозунгами. «Если бы я могла придумать лозунг, который решил бы все проблемы Литвы, я бы его обязательно придумала», — заявила она.

9 ноября 2023 года Сейм Литвы определил дату президентских выборов. Выборы главы государства на следующие пять лет пройдут 12 мая 2024 года.