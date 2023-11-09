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16:06, 9 ноября 2023Бывший СССР

В Литве определили дату президентских выборов

Литовский сейм назначил выборы президента на 12 мая 2024 года

Фото: Pavel Golovkin / AP

В Литве определили дату выборов президента, которые пройдут в 2024 году. Сообщение об этом опубликовано на сайте Сейма республики.

Литовский парламент поддержал предложение спикера Виктории Чмилите-Нильсен. Выборы главы государства на следующие пять лет пройдут 12 мая 2024 года.

Как следует из текста постановления «О проведении выборов президента Литовской Республики», в соответствии с 80-й статьей конституции очередные выборы президента проводятся в последнее воскресенье за ​​два месяца до окончания срока полномочий президента.

Ранее действующий президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны не дать Украине развалиться и продолжать поддержку Киева. По словам руководителя прибалтийской республики, сделать это без финансовых вливаний невозможно.

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      Александр Курбатов
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