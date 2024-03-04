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16:23, 4 марта 2024Мир

В МИД Германии заявили о ясности ситуации с поставками Taurus на Украину

Глава МИД ФРГ Бербок: ситуация с поставками Taurus на Украину ясна
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Ситуация с поставками крылатых ракет Taurus на Украину очень ясна. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.

По ее словам, германское правительство должно оценивать все возможности, когда дело доходит до поддержки Украины.

«На мой взгляд, фактическая ситуация [с поставками Taurus] очень ясна», — констатировала глава МИД.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность вооружения Украины ракетами Taurus большой дальности. Он также подчеркнул твердость этого решения.

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      Виктория Кондратьева
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