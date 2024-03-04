В Пентагоне сообщили о трудностях с новыми программами военных закупок

FT: Пентагон столкнулся с трудностями военных закупок из-за политического хаоса

Пентагон испытывает трудности с новыми программами военных закупок из-за политического хаоса в США. Об этом сообщает Financial Times (FT).

На этой неделе Министерство обороны США планирует опубликовать свой бюджет на 2025 год. Ожидается, что Пентагон не сможет начать новые программы закупок, а существующие программы замедлятся, если Конгресс одобрит законопроект о расходах на оборону.

«Это увеличение объемов производства, новые старты — как в программах закупок, так и в проектах военного строительства, которые мы не можем начать», — заявил заместитель министра сухопутных сил США Гейб Камарильо.

Ранее в Пентагоне рассказали о планах поставок Канаде и Германии самолетов P-8A.