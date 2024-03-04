Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 4 марта 2024Мир

В Пентагоне сообщили о трудностях с новыми программами военных закупок

FT: Пентагон столкнулся с трудностями военных закупок из-за политического хаоса

Фото: Cezary Aszkielowicz/ Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Пентагон испытывает трудности с новыми программами военных закупок из-за политического хаоса в США. Об этом сообщает Financial Times (FT).

На этой неделе Министерство обороны США планирует опубликовать свой бюджет на 2025 год. Ожидается, что Пентагон не сможет начать новые программы закупок, а существующие программы замедлятся, если Конгресс одобрит законопроект о расходах на оборону.

«Это увеличение объемов производства, новые старты — как в программах закупок, так и в проектах военного строительства, которые мы не можем начать», — заявил заместитель министра сухопутных сил США Гейб Камарильо.

Ранее в Пентагоне рассказали о планах поставок Канаде и Германии самолетов P-8A.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

      Дорожный конфликт между россиянами закончился перестрелкой в доме одного из них

      В столице Гаити сообщили о 10 погибших при массовом побеге заключенных

      Звезда «Шоу Воли» сравнила Павла Волю и Ивана Урганта

      Известная российская актриса показала фигуру в бюстгальтере

      ВСУ перебросили резервы под Авдеевку для обороны

      Доверенное лицо кандидата в президенты России сравнил его с ботинком на дебатах

      Раскрыты личности ликвидированных в ходе КТО в Ингушетии боевиков

      На Украине заявили о невозможности спрятаться дома для мужчин-призывников

      Девочка нашла человеческую руку по дороге в школу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше