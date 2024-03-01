Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:25, 1 марта 2024Наука и техника

Пентагон заключил контракт на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A

Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A

Фото: Jason Redmond / Reuters

Пентагон заключил контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более 3,4 миллиарда долларов на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A для Канады и Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что 14 самолетов Boeing P-8A предназначены для Канады, и три — для Германии. Полностью заказ выполнят в марте 2028 года.

Ранее сообщалось, что США намерены отправить истребители F-16 на Украину уже в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

25 февраля помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии нужного числа украинских летчиков, способных управлять F-16. По его словам, среди запрошенных Киевом дополнительных ресурсов значились истребители F-16 и в США были готовы поставить самолеты, но оказалось, что «не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В США порассуждали о прямом военном конфликте НАТО с Россией. Какое условие Пентагон выдвинул для сохранения мира?

      Экономист спрогнозировал курс доллара в марте

      Опубликовано первое изображение российской мини-РСЗО

      Потерю Одессы связали с окончательным поражением Украины

      Сырскому на посту главкома ВСУ предрекли скорую замену

      Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства

      42-летняя Алессандра Амбросио снялась в юбке-трусах на фоне Эйфелевой башни

      В G20 не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине

      Япония ввела санкции против «Калашникова» и «Уралвагонзавода»

      Умер озвучивавший персонажа в «Спокойной ночи, малыши!» актер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше