Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:41, 4 марта 2024Экономика

В России выросло производство алкоголя

Росалкогольтабакконтроль: производство алкоголя в России выросло на 11 %

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

По итогам января-февраля 2024 года объемы производства алкоголя в России выросли на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что за этот период времени производство спиртных напитков выросло на 5,7 процента, а водки — на 4,4 процента. В свою очередь, темпы роста выпуска вин в январе-феврале составили 27,4 процента.

Наибольший прирост в этом сегменте был зафиксирован среди виноградных вин (плюс 28,9 процента в годовом выражении). Производство игристых вин за первые два месяца 2024-го выросло на 23,5 процента к уровню того же периода 2023-го.

Выпуск напитков брожения в стране увеличился на 10,4 процента. В частности, производство пива выросло на 10,7 процента, а пивных напитков — на 7,8 процента.

Производство виноградных вин в России демонстрирует высокие темпы прироста второй месяц подряд. Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщали об увеличении выпуска этого вида алкогольной продукции на 20,4 процента в годовом выражении по итогам января. В свою очередь, объемы производства шампанских и игристых вин выросли в указанный период на 7,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

      Наблюдавшийся в психдиспансере российский подросток ушел из школы и пропал

      В России раскопали могилу похороненной на кладбище для бездомных блокадницы

      В России назвали признаки необоснованных цен на товары

      Очевидцы поделились подробностями о землетрясении в Алма-Ате

      Еврокомиссия представит предложение по активам России через две недели

      Орбакайте высказалась о массовой отмене своих концертов в России

      Российский боец рассказал о подвигах кота на СВО

      Вернувшемуся с СВО расчленителю из Забайкалья вынесли приговор за расправу

      Уехавшая из России Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом. Почему о Примадонне снова говорят все?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше