В России выросло производство алкоголя

Росалкогольтабакконтроль: производство алкоголя в России выросло на 11 %

По итогам января-февраля 2024 года объемы производства алкоголя в России выросли на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что за этот период времени производство спиртных напитков выросло на 5,7 процента, а водки — на 4,4 процента. В свою очередь, темпы роста выпуска вин в январе-феврале составили 27,4 процента.

Наибольший прирост в этом сегменте был зафиксирован среди виноградных вин (плюс 28,9 процента в годовом выражении). Производство игристых вин за первые два месяца 2024-го выросло на 23,5 процента к уровню того же периода 2023-го.

Выпуск напитков брожения в стране увеличился на 10,4 процента. В частности, производство пива выросло на 10,7 процента, а пивных напитков — на 7,8 процента.

Производство виноградных вин в России демонстрирует высокие темпы прироста второй месяц подряд. Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщали об увеличении выпуска этого вида алкогольной продукции на 20,4 процента в годовом выражении по итогам января. В свою очередь, объемы производства шампанских и игристых вин выросли в указанный период на 7,7 процента.