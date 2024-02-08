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13:12, 8 февраля 2024Экономика

В России резко подскочило производство одного вида алкоголя

Производство виноградных вин в России в январе выросло на 20,4 процента

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В январе 2024 года в России резко подскочило производство виноградных вин — на 20,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля сообщает РИА Новости.

Общий объем производства этого вида алкогольных напитков за месяц составил 1,923 миллиона декалитров. При этом суммарный выпуск спиртных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе вырос только на 1,1 процента, до 12,166 миллиона декалитров.

Производство шампанских и игристых вин увеличилось на 7,7 процента (до 891 тысячи декалитров), ликерных вин на 13,4 процента (до 79,127 тысячи декалитров), а водки — на 4 процента (до 4,96 миллиона декалитров). Выпуск слабоалкогольной отечественной продукции сократился сразу на 45,8 процента по сравнению с январем 2023-го, до 877,4 тысячи декалитров.

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В январе глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев заявил, что в ближайшие два года на российском рынке не стоит ожидать дефицита бюджетных вин из Италии и Франции. По его словам, на фоне повышения акциза с 1 мая 2024 года цены на алкоголь вырастут, но несильно, поэтому спиртное не пропадет с прилавков. Эксперт объяснил, что вино будет дорожать медленнее, чем другие товары, поскольку не относится к товарам первой необходимости.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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