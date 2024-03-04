В российском городе заметили на дереве похожий на беспилотник предмет

В Липецке оперативные службы обследуют висящий на дереве похожий на дрон предмет

Оперативные службы Липецкой области обследуют висящий на дереве предмет, похожий на дрон, который заметили прохожие. Об этом в понедельник, 4 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Поступила информация, что на ветках дерева на Боевом проезде в Липецке висит предмет, похожий на квадрокоптер. На месте находятся все оперативные службы, обеспечивающие безопасность. Специалисты обследуют предмет и дадут свое заключение», — отметил он.

Ранее 4 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на окраине города Шебекино взорвался дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате падения и детонации беспилотника осколки повредили припаркованный возле жилого дома автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.