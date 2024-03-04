Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 4 марта 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрыве дрона-камикадзе ВСУ в Шебекино

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался на окраине города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате падения и детонации беспилотника осколки повредили припаркованный возле жилого дома автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее, 2 марта, украинский дрон-камикадзе сбросил взрывчатку в селе Щетиновка. В результате оказалась повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались жители двух населенных пунктов. В тот же день под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там ВСУ повредили шесть частных домовладений и два автомобиля.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что на Украине может быть создана «санитарная зона», чтобы помешать ее войскам «достать нас». Он также подчеркнул, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Названы способы сохранить зубы здоровыми до старости

      В Арктической зоне сформировали батальон морпехов

      Под Москвой мигрант назвал проституткой жену бойца СВО и встретился с ее мужем

      В прокуратуре Нидерландов прокомментировали экстрадицию легионера «Спартака»

      Российский летчик голосом отвел ракету от самолета сослуживца

      Врач развеял распространенный миф о сахарном диабете

      46-летняя ведущая «Дома-2» показала фигуру в купальнике в бане

      Трамп неожиданно прокомментировал проигрыш Хейли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше