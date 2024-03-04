Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрыве дрона-камикадзе ВСУ в Шебекино

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался на окраине города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате падения и детонации беспилотника осколки повредили припаркованный возле жилого дома автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее, 2 марта, украинский дрон-камикадзе сбросил взрывчатку в селе Щетиновка. В результате оказалась повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались жители двух населенных пунктов. В тот же день под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там ВСУ повредили шесть частных домовладений и два автомобиля.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что на Украине может быть создана «санитарная зона», чтобы помешать ее войскам «достать нас». Он также подчеркнул, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.