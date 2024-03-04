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17:35, 4 марта 2024Россия

В России священник предложил внедрить среди подростков кольца целомудрия

Священник из Выборга предложил внедрить среди подростков кольца целомудрия

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Священник из Выборга Игорь Аксенов предложил внедрить среди подростков торжественный обет и кольца целомудрия. Его слова приводит «Подъем».

Протоиерей отметил, что целомудрие как дисциплину надо преподавать в российских школах. Он также рассказал о преимуществах воздержания от половой жизни до брака.

По мнению священнослужителя, в государстве необходимо сформировать молодежную субкультуру хранения целомудрия. С этой целью можно распространять торжественный обет в храмах и создавать моду на ношение футболок с надписями вроде «давай подождем» и «настоящая любовь ждет». Кроме того, по задумке Аксенова, следует популяризировать кольца, где будет написано, что человек «целомудрен до вступления в брак».

Национальной демографической программе идея о целомудрии до брака, по словам протоиерея, не мешает, а напротив, помогает.

«Мы тратим огромные средства сейчас на всякие экстракорпоральные оплодотворения, которые идут по полису обязательного медицинского страхования. А если бы вот эти деньги мы тратили не на эти циклы ЭКО, а на формирование дискурса о сохранении целомудрия и формировании семьи, то мы бы имели гораздо больший эффект», — подчеркнул он.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) оценили решение Ватикана благословлять гей-пары.

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      Анна Щербакова
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