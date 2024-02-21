В РПЦ оценили решение Ватикана благословлять гей-пары

РПЦ назвала благословение гей-пар отходом Ватикана от нравственного учения

Участники заседания Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви (РПЦ) оценили решение Ватикана благословлять гей-пары, которое было описано в декларации «Fiducia supplicans», принятой в декабре 2023 года. Документ впервые в истории Католической церкви предложил формы благословления однополых браков, патриарх всея Руси Кирилл поручил комиссии его проанализировать, уточняется на сайте РПЦ.