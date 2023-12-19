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13:15, 19 декабря 2023Мир

Ватикан допустил благословение для однополых пар

Ватикан разрешил католическим священникам благословлять однополые союзы

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Дикастерия Ватикана по доктрине веры разрешила католическим священникам благословлять однополые союзы, «нуждающихся в помощи представителей сексуальных меньшинств», не претендующих на легитимизацию собственного статуса, а также не состоящих в браке прихожан. Об этом сообщает Catholic News Agency.

В декларации подчеркивается, что благословение может даваться только «спонтанно и в знак пастырской близости», не оправдывая их отношений и не в контексте формального литургического обряда. Отмечается, что папа римский Франциск консультировал инициативную группу по составлению новой религиозной нормы совместно с экспертами по теологии, а позднее одобрил и подписал финальную версию документа.

Ранее папа римский наказал консервативного кардинала Рэймонда Берка за то, что он является источником разногласий внутри церкви. Берк был назначен кардиналом предыдущим папой римским Бенедиктом XVI, известным более консервативными взглядами, чем Франциск. Кардинал известен своими критическими заявлениями в отношении Франциска и его религиозной доктрины. В частности, он говорил, что программа нынешнего Ватикана «является скорее политической и человеческой, чем церковной и божественной».

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      Виктория Кондратьева
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