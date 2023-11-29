Папа Римский репрессировал кардинала за правый уклон

Fox News: Папа Римский Франциск наказал консервативного кардинала Берка

Папа Римский Франциск наказал консервативного кардинала Рэймонда Берка за то, что он является источником разногласий внутри церкви. Об этом сообщает Fox News.

«Участник, который высказался на условиях анонимности, сообщил, что понтифик лишил Берка зарплаты как кардинала в отставке, а также его привилегий иметь субсидированную квартиру в Ватикане, поскольку он использовал ресурсы против католической церкви», — отмечает издание со ссылкой на источники.

Берк был назначен кардиналом предыдущим Папой Римским Бенедиктом XVI, известным более консервативными взглядами чем Франциск. Кардинал известен своими правыми, критическими заявлениями в отношении Франциска и его религиозной доктрины. В частности, он говорил, что программа нынешнего Ватикана «является скорее политической и человеческой, чем церковной и божественной».

Ранее папа Франциск сделал заявление и объявил, что не сможет выступить из окна Апостольского дворца из-за воспаления легких. Но он пообещал, что прибудет в Дубай 1 декабря, чтобы посетить климатическую конференцию ООН.