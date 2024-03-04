В США предупредили о новой эскалации на Ближнем Востоке

Посланник США Хохштайн: наземный конфликт Израиля и Ливана будет сложно сдержать

В случае начала наземных боевых действий на границе между Израилем и Ливаном конфликт может перейти в фазу эскалации, которую будет сложно сдержать. Об этом заявил специальный посланник США Амос Хохштайн, сообщает Reuters.

Хохштайн назвал возможные наземные боевые действия на южной границе Ливана «ограниченной войной», предупредив, что эскалацию нового конфликта на Ближнем Востоке будет сложно предотвратить. Это заявление он сделал в ходе однодневного визита в Бейрут в рамках дипломатических усилий по прекращению перестрелок между ливанской группировкой «Хезболла» и Израилем.

В конце февраля американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что Израиль планирует начать наземное вторжение на территорию Ливана в конце весны или начале лета 2024 года.