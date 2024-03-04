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10:19, 4 марта 2024Мир

В столице Гаити сообщили о 10 погибших при массовом побеге заключенных

AFP: на Гаити умерли 10 человек при массовом побеге заключенных из тюрьмы

Фото: Ralph Tedy Erol / Reuters

В столице Гаити Порт-о-Пренс десять человек умерли при массовом побеге из главной тюрьмы страны. Об этом сообщает агентство AFP.

Сообщается, что в городе ввели чрезвычайное положение и установили комендантский час. У погибших обнаружены следы от пулевых ранений.

Побег заключенных произошел на фоне того, что вооруженные группировки атаковали исправительное учреждение 3 марта, выпустив несколько сотен находившихся там преступников.

Генсек Национальной сети защиты прав человека Пьер Эсперанс отметил, что точное количество сбежавших из тюрьмы пока не установлено.

3 марта сообщалось, что вооруженные банды напали на главую тюрьму Гаити и выпустили из нее сотни заключенных. О жертвах в ходе атаки на учреждение ранее не сообщалось.

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      Лина Пивоварова
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