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18:45, 4 марта 2024Россия

В центре Москвы загорелась квартира в доме постройки начала XX века

ТАСС: в центре Москвы загорелась квартира в доме постройки начала XX века
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В центре Москвы загорелась квартира в жилом доме, построенном в начале XX века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пожар произошел в доме номер 13, строение 3 по улице Маросейка, в квартире на четвертом этаже. По словам собеседника агентства, десять жильцов эвакуировались самостоятельно, информация о пострадавших не поступала.

Как отмечается в сообщении, дом был построен в 1912 году и на сегодняшний день является объектом культурного наследия регионального значения и ценным градоформирующим объектом.

Ранее стало известно, что деревянный павильон загорелся в парке Горького в центре Москвы. Пожар произошел в ночь на пятницу, 1 марта.

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      Владислав Толстиков
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