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11:21, 4 марта 2024Экономика

В Турции ускорился рост цен

TUIK: инфляция в Турции ускорилась до 67,07 процента по итогам февраля

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

По итогам февраля рост потребительских цен в Турции ускорился до 67,07 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института статистики средиземноморской страны (TUIK).

Наибольшее увеличение по итогам февраля было зафиксировано в сферах гостиничного бизнеса и ресторанов (плюс 94,78 процента), а также в секторах образования (плюс 91,84 процента) и здравоохранения (плюс 81,25 процента).

В свою очередь, наименьшие темпы роста цен за последний месяц зимы аналитики отметили в сегменте готовой одежды и обуви. Стоимость этих видов продукции в феврале увеличилась на 43,4 процента. Средний показатель динамики изменения потребительских цен в стране за последний год составил 55,9 процента, резюмировали в TUIK.

Инфляция в Турции в годовом выражении растет не первый месяц. Ранее РИА Новости со ссылкой на данные TUIK сообщило, что в январе показатель увеличился до 64,86 процента, хотя в декабре 2023-го находился на уровне в 64,77 процента.

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      Анатолий Акулов
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