Ведущая экстремального шоу на ТНТ раскрыла секреты закулисья проекта

Ведущая «Выжить в Самарканде» Утяшева: героям устраивали эмоциональные качели

Ведущая реалити-шоу «Выжить в Самарканде», известная российская гимнастка Ляйсан Утяшева заявила, что на съемках героям устраивали эмоциональные качели. Секреты закулисья экстремального проекта ТНТ она раскрыла в новом выпуске другого своего шоу — «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

Участница шоу «Выжить в Самарканде» певица Юлия Паршута в рамках «Дерзкой готовки» призналась, что воспоминания о проекте все еще вызывают у нее множество эмоций. Утяшева объяснила, что ведущие намеренно создавали для конкурсантов напряженные условия.

«Эмоциональные качели — наше все (...). Это шоу made in Russia (сделано в России — прим. «Ленты.ру»), очень эмоциональное. Может быть, кажется: "Ну что там [страшного], не надо жрать тараканов". Но вы в принципе жрали и друг друга, и себя», — заключила ведущая.

Ранее другой участник проекта, российский певец Митя Фомин рассказал, что сломал палец на съемках шоу. Это случилось, когда артист разгребал остатки разрушенной стены из кирпича. Отмечалось, что Фомин при этом нарушил технику безопасности.