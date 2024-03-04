Власти Подмосковья объяснили вырытый для пешеходов туннель в сугробе

В Минтрансе заявили, что туннель в сугробе в Наро-Фоминске вырыли неизвестные

Туннель в сугробе, вырытый для пешеходов в подмосковном Наро-Фоминске, сделали неизвестные. О том, что коммунальные службы непричастны к необычному способу справиться со скоплением снега, заявляет РБК со ссылкой на Минтранс Московской области.

Власти Подмосковья объяснили, что большое скопление снега рядом с пешеходным переходом в российском городе возникло в результате очистки съездов и внутренних территорий частных домов. Местные жители вырыли в сугробе туннель, который к настоящему моменту уже ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске коммунальщики решили не заниматься уборкой скопившегося на улице снега и вместо этого выкопали туннель, благодаря которому местные жители смогли бы пользоваться пешеходным переходом.