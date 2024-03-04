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13:34, 4 марта 2024Среда обитания

В Подмосковье коммунальщики вырыли туннель в сугробе для пешеходов вместо уборки

В Наро-Фоминске коммунальщики вырыли туннель в сугробе у зебры вместо его уборки

В Наро-Фоминске сотрудники коммунальной службы выкопали туннель в сугробе, чтобы пешеходы могли перейти дорогу по зебре и без препятствия в виде большой снежной кучи попасть на тротуар, вместо его уборки. Внимание на ситуацию в подмосковном городе обратил Telegram-канал «Подъем».

Снежный коридор вырыли на улице Найдова-Железова. На необычный способ решить проблему обратили внимание местные жители. Жители Наро-Фоминска уверены, что туннель в сугробе — дело рук сотрудников ЖКХ, которые не захотели убирать ледяную насыпь. «Куда ж люди должны идти? Правильно, в сугроб! Тут коммунальные власти что придумали? Пещеру», — рассказал мужчина, снявший объект на видео. На записи можно увидеть, что в сугробе, который выше человеческого роста, на небольшом расстоянии сделано два больших отверстия для входа и выхода из импровизированной «пещеры». По мнению пользователей соцсетей, туннель является небезопасным и может обрушиться при таянии снега.

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В свою очередь, в администрации Наро-Фоминска журналисту канала заявили, что коммунальщики не имеют отношения к созданию пещеры в сугробе. В мэрии утверждают, что обслуживанием придорожной территории занимается компания «Мосавтодор». «На данный момент информация не подтвердилась, мы не нашли такого места с туннелем. Если жители пошутили, но сотрудники ЖКХ вообще не имеют отношения к этой автомобильной дороге. Эта дорога региональная, и если это вообще она, то там и тротуар, и сама дорога, и придорожная полоса обслуживается "Мосавтодором". В этом году было очень много снега, к сожалению, такие валы были организованы, сейчас потихонечку снег вывозим, но вообще Наро-Фоминск — один из самых чистых городов Подмосковья. А где конкретно это место, никто не знает, никто нам не сказал, что вот координаты, срочно ликвидируйте. У нас пока такой информации нет», — сообщил представитель администрации города, добавив, что сегодня власти в поисках туннеля специально «прокатятся» в указанное место еще раз.

В феврале стало известно, что житель Татарстана прорубил лопатой 16-метровый тоннель для жены-инвалида, когда их дом завалило снегом.

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      Полина Кислицына
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