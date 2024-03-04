Власти российского города не смогли починить набережную после шторма

Власти Судака не смогли починить набережную после шторма

Власти российского города Судак не смогли починить набережную после шторма. Местные жители ожидают ремонта с ноября 2023 года, сообщает издание «Подъем».

Из-за мощного урагана на набережной оказалась выбита плитка, просел бетон и покосилась ограда. Пострадавший участок оградили, однако ремонтные работы до сих пор не провели. По словам жителей города, объект продолжает разрушаться.

В администрации Судака заявили, что планируют восстановить набережную к началу туристического сезона. Ремонт задерживает вопрос финансирования. «Мы подали сумму ущерба, ждем, когда нам это компенсируют, но неизвестно, когда будет эта компенсация. Мы сейчас ищем варианты, как восстановить набережную к сезону», — рассказали власти.

Ранее штормовые волны частично разрушили набережную на федеральной территории Сириус в Сочи.