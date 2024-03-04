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18:57, 4 марта 2024Среда обитания

Власти российского города не смогли починить набережную после шторма

Власти Судака не смогли починить набережную после шторма

Кадр: Александр Михайленко / YouTube

Власти российского города Судак не смогли починить набережную после шторма. Местные жители ожидают ремонта с ноября 2023 года, сообщает издание «Подъем».

Из-за мощного урагана на набережной оказалась выбита плитка, просел бетон и покосилась ограда. Пострадавший участок оградили, однако ремонтные работы до сих пор не провели. По словам жителей города, объект продолжает разрушаться.

В администрации Судака заявили, что планируют восстановить набережную к началу туристического сезона. Ремонт задерживает вопрос финансирования. «Мы подали сумму ущерба, ждем, когда нам это компенсируют, но неизвестно, когда будет эта компенсация. Мы сейчас ищем варианты, как восстановить набережную к сезону», — рассказали власти.

Ранее штормовые волны частично разрушили набережную на федеральной территории Сириус в Сочи.

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      Александра Качан
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