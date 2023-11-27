Набережная в Сочи частично разрушилась из-за «шторма века»

Штормовые волны частично разрушили набережную в Сириусе

На федеральной территории Сириус в Сочи штормовые волны частично разрушили набережную. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Из-за разгула стихии под водой оказались улицы Парусная и Нижнеимеретинская, а также парковка ледяной арены «Шайба». Кроме того, подтоплен Олимпийский проспект.

Коммунальщики в круглосуточном режиме устраняют последствия «шторма века»: идет откачка воды и уборка деревьев. На подтопленных территориях ведется полицейский патруль. Детские сады и школы закрывать не планируют. Линии электропередачи не пострадали. Сочинский аэропорт также работает в штатном режиме, хотя вероятна корректировка рейсов.

Российские города на черноморском побережье накрыл мощный ураган. Со стихией столкнулись Сочи, Крым, Севастополь, Новороссийск, Анапа и Туапсе. На пляжи не пропускают посетителей. Как сообщили в оперштабе Кубани, волнение на море, по последним данным, достигает шести баллов, а высота волн — четырех метров.

Ранее на видео сняли момент обрушения на берег Адлера гигантской штормовой волны. Вода устремилась к домам местных жителей, сметая на своем пути не закрепленные в земле легкие предметы и затапливая дворовую территорию. На камеру попал и рыбацкий дом, смытый в Черное море. В момент инцидента людей в домике не было, так что никто не пострадал.