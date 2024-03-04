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17:04, 4 марта 2024Мир

Во Франции нежелание принимать Киев в ЕС объяснили борьбой с русской литературой

Член Госсовета Франции: Украине не место в ЕС из-за борьбы с русской литературой

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Украине не место в Европейском союзе (ЕС) из-за борьбы с русской литературой и почитания главы Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Степана Бандеры. Так нежелание принимать Киев в союз объяснил член Государственного совета Франции правозащитник Арно Кларсфельд, сообщает ТАСС.

«Украина ставит памятники Бандере и "сжигает" книги [Александра] Пушкина, [Федора] Достоевского, [Льва] Толстого. Такой Украине не место в Европейском союзе», — заявил член Госсовета.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил отличия в сознании людей в России и на Западе. По его словам, российский человек думает больше о вечном. Он указал, что писатель Федор Достоевский много говорил об этом.

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      Виктория Кондратьева
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