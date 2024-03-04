Вооруженный мужчина взял в заложники пациентов больницы в Германии

Bild: вооруженный мужчина взял в заложники нескольких пациентов больницы в Ахене

Неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники нескольких пациентов больницы в немецком Ахене. Об этом сообщает газета Bild.

Как указывает издание, полиция и пожарная служба проводят операцию по вызволению заложников. Правоохранители перекрыли все прилежащие к больнице улицы. К месту происшествия выдвинулся спецназ из Кельна.

Ранее в Германии арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта. По данным следствия, они связаны с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Среди задержанных есть граждане Египта, Нидерландов и ФРГ. В прошлом они были участниками террористических акций за рубежом.