Заказавший расправу над женой пенсионер МВД получил 17 лет колонии

В Москве осудили на 17 лет пенсионера МВД, заказавшего убийство жены

Суд вынес приговор организатору и исполнителю расправы над женщиной в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

54-летний пенсионер МВД Юрий Новиков, заказавший расправу над женой, получил 17 лет колонии строгого режима, а 40-летний киллер Владимир Кычин — 15 лет.

Женщину с огнестрельным ранением головы обнаружили вечером 5 сентября 2022 года у деревни Троица в Москве. Пенсионер МВД, тогда рассказывал силовикам, что в его жену выстрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. Однако у следствия возникли сомнения в правдивости слов мужчины. В ходе обыска дома семейной пары силовики изъяли травматический пистолет и патроны.

Позже выяснилось, что обвиняемый заказал расправу над женой своему знакомому. Он передал ему пистолет системы «наган» и обещал заплатить один миллион рублей. Мотивом стал земельный участок с домом в деревне Троица.