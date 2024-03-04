Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:13, 4 марта 2024Силовые структуры

Заказавший расправу над женой пенсионер МВД получил 17 лет колонии

В Москве осудили на 17 лет пенсионера МВД, заказавшего убийство жены

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор организатору и исполнителю расправы над женщиной в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

54-летний пенсионер МВД Юрий Новиков, заказавший расправу над женой, получил 17 лет колонии строгого режима, а 40-летний киллер Владимир Кычин — 15 лет.

Женщину с огнестрельным ранением головы обнаружили вечером 5 сентября 2022 года у деревни Троица в Москве. Пенсионер МВД, тогда рассказывал силовикам, что в его жену выстрелил некий незнакомец с пистолетом после замечания о том, что их собака гуляет без поводка. Однако у следствия возникли сомнения в правдивости слов мужчины. В ходе обыска дома семейной пары силовики изъяли травматический пистолет и патроны.

Позже выяснилось, что обвиняемый заказал расправу над женой своему знакомому. Он передал ему пистолет системы «наган» и обещал заплатить один миллион рублей. Мотивом стал земельный участок с домом в деревне Троица.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

      Биткоин за несколько дней подорожал на четверть

      Названы уникальные характеристики российского танка «Армата»

      Немецкий посол покинул здание МИД России

      В Кремле захотели ознакомиться с результатами проверки беседы немецких офицеров

      Заказавший расправу над женой пенсионер МВД получил 17 лет колонии

      Предсказаны возможные последствия конфликта Польши и Украины

      Правнук Сталина написал открытое письмо

      Очевидцы рассказали о моменте землетрясения в Алма-Ате

      Двое жителей Брянской области получили ранения после обстрела ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше