El País: завербованный ЦРУ шпион управлял российским отделом разведки Испании

Один из двух арестованных шпионов из Национального разведывательного центра Испании, предположительно завербованный Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, управлял российским отделом разведки Испании. Об этом сообщает испанская газета El País.

Сообщается, что сотрудник испанской разведки является видным аналитиком, кадровым военным военно-морского флота и имеет большой опыт работы в разведке. По данным газеты, шпион долгое время жил в США.

«Бывший моряк, ветеран-агент, которому более 50 лет, единственный из двоих задержанных остается в превентивном заключении, поскольку второй, его подчиненный, по предъявленным обвинениям был условно освобожден», — отмечает издание.

С его помощью ЦРУ стремилось знать, какие именно связи Испания поддерживает с Россией.

Ранее ветеран Службы внешней разведки России Леонид Решетников обвинил США в дестабилизации обстановки в мире и предсказал скорый конец карьеры главе ЦРУ Уильяму Бернсу.