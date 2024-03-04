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07:52, 4 марта 2024Силовые структуры

Житель ДНР распространял наркотики в Луганске и попался полицейским

Силовики задержали жителя ДНР, распространявшего наркотики в Луганске

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Полицейские задержали жителя Донецкой народной республики (ДНР), распространявшего наркотики через тайники на территории Луганска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, межрегиональный наркокурьер приехал с запрещенными веществами из Макеевки. При осмотре его автомобиля силовики обнаружили и изъяли свертки с мефедроном массой 450 граммов и alpha-PVP весом 50 граммов, а также мобильный телефон с подтверждением его причастности к распространению «синтетики».

Во время разговора с сотрудниками мужчина сообщил, что оборудовал десять тайников с 750 граммами alpha-PVP в лесополосе одного из районов Луганска по заданию неизвестного куратора. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее полицейские Курганской области задержали 10-летнего школьника за торговлю наркотиками.

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      Олеся Мицкевич
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