Звезда «Шоу Воли» сравнила Павла Волю и Ивана Урганта

Популярная российская блогерша, ведущая рубрики «Голый микрофон» в телепрограмме «Шоу Воли» на ТНТ Карина Мурашкина сравнила комика Павла Волю с шоуменом Иваном Ургантом. На эту тему она высказалась в интервью журналистке Ксении Собчак, видео доступно на YouTube.

Мурашкина заявила, что Волю и Урганта невозможно сравнивать. «Они по-разному шутят, они вообще разные люди», — добавила звезда телепрограммы. Блогерша также отметила, что ей нравятся и «Шоу Воли», и «Вечерний Ургант».

Собчак, в свою очередь, критически высказалась о шоу на ТНТ. «Такой телевизионный продукт напоминает суши, но с заправки. На первый взгляд все есть, суши выглядят как суши: рыба, рис. Но по вкусу это все равно не то», — отметила телеведущая. Она также сочла, что «Шоу Воли» практически идентично «Вечернему Урганту».

Ранее Мурашкина рассказала о конфликте со звездой «Вечернего Урганта» Аллой Михеевой. Блогерша предположила, что ведущая считает ее своей конкуренткой.