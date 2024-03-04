Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:19, 4 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда «Шоу Воли» сравнила Павла Волю и Ивана Урганта

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Популярная российская блогерша, ведущая рубрики «Голый микрофон» в телепрограмме «Шоу Воли» на ТНТ Карина Мурашкина сравнила комика Павла Волю с шоуменом Иваном Ургантом. На эту тему она высказалась в интервью журналистке Ксении Собчак, видео доступно на YouTube.

Мурашкина заявила, что Волю и Урганта невозможно сравнивать. «Они по-разному шутят, они вообще разные люди», — добавила звезда телепрограммы. Блогерша также отметила, что ей нравятся и «Шоу Воли», и «Вечерний Ургант».

Собчак, в свою очередь, критически высказалась о шоу на ТНТ. «Такой телевизионный продукт напоминает суши, но с заправки. На первый взгляд все есть, суши выглядят как суши: рыба, рис. Но по вкусу это все равно не то», — отметила телеведущая. Она также сочла, что «Шоу Воли» практически идентично «Вечернему Урганту».

Ранее Мурашкина рассказала о конфликте со звездой «Вечернего Урганта» Аллой Михеевой. Блогерша предположила, что ведущая считает ее своей конкуренткой.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

      Редчайшую деталь популярного конструктора продали за 1,6 миллиона рублей

      Пять поездов задержали из-за взрыва на железной дороге в российском регионе

      Легенда «Спартака» высказался о ситуации с осужденным легионером клуба

      Раскрыты данные о задержанном за надпись на Поспеловской батарее мужчине

      Врач оценила заявления о вреде гель-лака для ногтей

      Жители ряда регионов России увидели северное сияние

      Машину замректора Луганского госуниверситета заминировали

      Российский «Варяг» покинул Шри-Ланку

      Мурашко увидел необходимость изменений в коммуникации между врачом и пациентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше