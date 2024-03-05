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16:15, 5 марта 2024Россия

В России высказались о защите страны от возможных нападений

Депутат Чепа назвал предупреждения РФ об ответных ударах защитой от нападений

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия полностью защищена на случай нападения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По словам политика, во многом страну защищает информированность других государств о возможности ответного удара в случае нападения.

«В Минобороны рассматривают планы возможных военных действий. Их рассматривали всегда, все военные стратегии, так что это не должно кого-то пугать. Мы, действительно, готовимся к ответным действиям, наш Генштаб разрабатывает различные способы отражения любых атак», — сказал Чепа.

Политик напомнил, что президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию говорил о том, что страна защищена от возможных ударов, в частности, способностью ответить на любую возможную угрозу.

«Это является тем сдерживающим фактором, который остужает большинство голов. Конечно, есть и другие люди, которые заявляют о различных опасных действиях. Но мы понимаем прекрасно, что защищены. И любая агрессия против нас приведет к непоправимым последствиям», — заключил депутат.

Ранее Министерство обороны России представило потенциальный план нападения на страну. Предполагается, в частности, что против Москвы может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция.

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      Наталия Белова
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