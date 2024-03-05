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07:01, 5 марта 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном платье для Glamour

50-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном платье David Koma для Glamour

Изображение: обложка журнала Glamour

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Glamour. Соответствующий кадры опубликованы на сайте издания.

50-летняя знаменитость позировала перед фотографом в прозрачном платье люксового бренда David Koma, отказавшись при этом от бюстгальтера. Ее образ дополнил массивный золотой браслет марки Susa Beck. Среди прочего визажисты нанесли на лицо манекенщицы нюдовый макияж.

Кроме того, Клум снялась в белом бикини Calzedonia в сочетании с украшениями ювелирного дома Cartier и перьевыми крыльями Angel Wings Los Angeles. Вдобавок инфлюэнсера запечатлели в оголяющем тело платье модного дома Valentino.

Известно, что авторами кадров выступили братья-фотографы Лука и Алессандро Морелли.

В феврале Хайди Клум снялась в прозрачном боди без нижнего белья. Знаменитость предстала на фоне воды и песка в прозрачном боди из сетки с вырезами в области бедер.

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      Карина Черных
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