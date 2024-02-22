50-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном боди без нижнего белья

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде в море. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость предстала на фоне воды и песка в прозрачном боди из сетки с вырезами в области бедер. При этом звезда отказалась от нижнего белья, демонстрируя обнаженную грудь.

Кроме того, манекенщица надела длинные латексные перчатки и дополнила образ солнцезащитными очками. Помимо этого, она распустила длинные и влажные волосы. В качестве аксессуаров она также выбрала массивные серьги в форме капли.

Ранее в феврале 50-летняя Хайди Клум вышла на публику в откровенном образе. При этом часть наряда оголяла ее тело, демонстрируя бедра, живот и зону декольте.