Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:05, 22 февраля 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном боди без нижнего белья

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде в море. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость предстала на фоне воды и песка в прозрачном боди из сетки с вырезами в области бедер. При этом звезда отказалась от нижнего белья, демонстрируя обнаженную грудь.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Кроме того, манекенщица надела длинные латексные перчатки и дополнила образ солнцезащитными очками. Помимо этого, она распустила длинные и влажные волосы. В качестве аксессуаров она также выбрала массивные серьги в форме капли.

Ранее в феврале 50-летняя Хайди Клум вышла на публику в откровенном образе. При этом часть наряда оголяла ее тело, демонстрируя бедра, живот и зону декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Собаке собачья смерть». Медведев резко высказался об убийстве пилота-перебежчика Кузьминова. Что еще говорят в России?

      В Германии предложили устроить 48-часовое перемирие на Украине

      Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись домой

      50-летняя Хайди Клум снялась в прозрачном боди без нижнего белья

      «Порту» вырвал победу у «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

      Прокуратура не нашла оскорблений в словах нахамившего полицейским чиновника

      В ВСУ ввели лимит по количеству выстрелов из-за нехватки боеприпасов

      Россия пообещала ответить Британии на санкции из-за смерти Навального

      На Украине сообщили о взрывах в Полтавской области

      Лавров обвинил Запад в вынашивании уголовных приемов для отъема активов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше