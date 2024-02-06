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04:31, 6 февраля 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум вышла на публику в откровенном образе

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вышла на публику в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица предстала на красной дорожке в длинном черном платье с многочисленными вырезами и имитацией бюстгальтера. При этом часть наряда оголяла ее тело, демонстрируя бедра, живот и зону декольте.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Знаменитости сделали укладку на распущенных волосах и макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги и несколько колец.

Ранее Клум вышла в свет в откровенном наряде без бюстгальтера.

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      Екатерина Ештокина
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