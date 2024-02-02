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10:49, 2 февраля 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном наряде без бюстгальтера

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) компании Warner Music Group.

В размещенном ролике 50-летняя манекенщица позировала перед фотографами на красной дорожке в черном мини-платье. На кадрах видно, что упомянутый наряд имел асимметричный вырез, демонстрирующий грудь звезды. При этом Клум отказалась от бюстгальтера.

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Кроме того, модели распустили завитые в легкие локоны светлые волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала тонкий браслет и несколько колец.

Ранее в феврале 50-летняя Хайди Клум в прозрачной кофте станцевала перед камерой. Манекенщица на размещенных кадрах предстала в черном бюстгальтере, поверх которого надела прозрачный топ.

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      Екатерина Ештокина
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