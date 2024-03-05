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19:28, 5 марта 2024Экономика

«АвтоВАЗ» начнет выпуск Vesta с отечественными усилителями руля

Lada Vesta получит электроусилители руля от отечественной компании «Итэлма»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«АвтоВАЗ» уже в первом полугодии 2024 года начнет выпуск Lada Vesta с отечественными усилителями руля. Об этом со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя пишет РИА Новости.

Модель получит облегченные электроусилители руля производства компании «Итэлма». В компании рассказали, что серийные поставки комплектующих на завод «АвтоВАЗа» стартуют уже в марте. Одним из преимуществ российского электроусилителя станет облегченная масса — 8,8 килограмма против 10,5-11 у других производителей.

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«В течение первого полугодия новые компоненты начнут устанавливать на конвейере», — сообщили в «АвтоВАЗе». На предприятия автопроизводителя уже поставляется другая продукция «Итэлма» — антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости (ESP).

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что повышение утилизационного сбора на автомобили в России в 2023 году не смогло остановить экспансию китайского автопрома на рынок РФ. По словам главы компании, конкуренция с брендами из КНР выросла, особенно в тех классах, где их модельный ряд пересекается с отечественным автопроизводителем. Соколов отметил, что скидки, которые предлагают китайские компании, в два-три раза превышают размер утильсбора.

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