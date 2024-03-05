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06:48, 6 марта 2024Мир

Байден проиграл малоизвестному кандидату на кокусах в заморской территории США

AP: Байден проиграл малоизвестному кандидату на кокусах в Американском Самоа

Джо Байден проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру на кокусах Демократической партии в Американском Самоа — заморской территории США. Об этом сообщает Associated Press.

Всего на данных собраниях избиратели подали 91 бюллетень. Палмер получил 51 голос, Байден — 40.

По итогам кокусов в Американском Самое распределяются голоса шести кандидатов, которые на летнем съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

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      Марина Совина
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