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20:37, 5 марта 2024Мир

Байден возложил ответственность за прекращение огня в Газе на ХАМАС

Байден: соглашение о прекращении огня в Газе находится в руках ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа находится в руках радикального палестинского движения ХАМАС. Ответственность за перемирие в анклаве на группировку возложил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

По словам американского лидера, возможность прекращения боевых действий в Газе в обмен на освобождение израильских заложников зависит от действий ХАМАС.

Он также подчеркнул, что перемирие необходимо, чтобы увеличить объемы помощи палестинцам. «Мы должны отправлять больше помощи в Газу», — сказал президент.

Ранее Байден заявлял, что соглашение о перемирии в секторе Газа может быть достигнуто к 4 марта. Он уточнил, что переговоры не закончены, но близки к своему завершению.

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      Виктория Кондратьева
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