Байден возложил ответственность за прекращение огня в Газе на ХАМАС

Байден: соглашение о прекращении огня в Газе находится в руках ХАМАС

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа находится в руках радикального палестинского движения ХАМАС. Ответственность за перемирие в анклаве на группировку возложил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

По словам американского лидера, возможность прекращения боевых действий в Газе в обмен на освобождение израильских заложников зависит от действий ХАМАС.

Он также подчеркнул, что перемирие необходимо, чтобы увеличить объемы помощи палестинцам. «Мы должны отправлять больше помощи в Газу», — сказал президент.

Ранее Байден заявлял, что соглашение о перемирии в секторе Газа может быть достигнуто к 4 марта. Он уточнил, что переговоры не закончены, но близки к своему завершению.