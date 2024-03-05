Билан сделал заявление о своей поездке в Донбасс

Билан заявил, что советует всем съездить в Донбасс

Певец Дима Билан сделал заявление о своей поездке в зону специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Его слова приводит MK.RU.

Билан заявил, что советует всем неравнодушным посетить новые регионы России. «Вы можете взять, съездить и посмотреть, что и как там происходит. Так вы сделаете свое оценочное мнение», — заявил артист.

Певец не стал рассказывать о своих эмоциях после визита в зону СВО. Он отметил, что все желающие могут «увидеть все своими глазами».

Ранее заслуженный артист Российской Федерации Алексей Огурцов оценил поездки участников «голой вечеринки» в зону СВО. По мнению актера, «отмененные» звезды посещают Донбасс исключительно ради денег.