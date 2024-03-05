Блогер сравнил жизнь фермеров в Новой Зеландии с российской деревней

Тревел-блогер пожил в гостях у фермеров в Новой Зеландии и сравнил их быт с российской деревней. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, когда они с девушкой пошли вместе с фермерами собирать грибы, то «словно перенеслись в родные леса». «Воспоминания о запахе и звуках леса быстро смешались с новозеландской атмосферой. А еще тут повсюду растут березы — а вы же знаете, чем они являются для русских людей», — написал блогер.

Кроме того, россиянин признался, что они как будто вернулись в детство, когда увидели, как фермеры варят варенье и компот. «Аромат свежих ягод и звуки закатывания банок создали атмосферу уюта, знакомую каждому, кто проводил лето в деревне», — поделился путешественник.

Путешественник добавил, что многие блюда, которые готовят новозеландские фермеры, напоминают традиционные российские рецепты, и что фермерская жизнь в Новой Зеландии «пронизана семейными ценностями», как и в России. «Фермерское дело тут передается из поколения в поколение, так что дети обязательно помогают по хозяйству родителям», — пояснил автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Новой Зеландии и рассказала, чем ей не понравился менталитет местных жителей. По ее словам, некоторые новозеландцы предпочитают ходить дома голыми и требуют, чтобы жильцы следовали их примеру.

