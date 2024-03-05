Бывшая преподавательница российского колледжа получила срок за взятки

В Хабаровске вынесли приговор экс-преподавателю колледжа за взятки от студентов

В Хабаровске суд приговорил к шести годам лишения свободы условно бывшего преподавателя колледжа за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ. Ее также оштрафовали на полмиллиона рублей и лишили права преподавать три года.

По данным ведомства, в мае 2020 года преподаватель кафедры иностранных языков получила 100 тысяч рублей от 13 студентов колледжа, которые не хотели проходить промежуточную аттестацию. Она поставила им высокие оценки без сдачи.

Ранее стало известно, что в Оренбурге следователи возбудили дело против старшего преподавателя одного из университетов города за коррупцию.