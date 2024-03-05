Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:37, 5 марта 2024Бывший СССР

Бывший депутат Рады отметил раздражение Запада от коррупции на Украине

Экс-депутат Рады Олейник: коррупция на Украине все больше раздражает Запад

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Коррупция на Украине все больше раздражает Запад, население которого озабочено собственными проблемами. Нарастание проблем для Киева отметил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, передают «Известия».

«Фермеры по всей Европе сегодня бастуют, именно потому, что задаются вопросом — а где наши деньги, предназначенные в качестве субсидий? Если вы отдаете их Украине, то какая наша цель? На Украине занимаются воровством, поэтому рано или поздно будет меняться политический ландшафт Европы», — сказал экс-депутат.

Олейник отметил, что в США Республиканская партия первой начала поднимать вопрос о коррупции Киева, сегодня проблема уже вызывает раздражение у европейских политиков «и эта волна будет все больше».

Он напомнил, что счетная палата Украины выложила отчет, согласно которому при бывшем министре обороны Алексее Резникове было украдено 42 миллиарда гривен. Вопрос, а где уголовное дело?» — задался вопросом экс-депутат.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил пропажу более 10 миллиардов евро из финансовой помощи Украине от Евросоюза. «О, Боже! Сегодня [Владимир] Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» — возмутился он.

Что думаешь? Оцени!
      Ткачев Егор
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост

      В России выставили на продажу «Запорожец» за два миллиона рублей

      Украинский командир продал тонны топлива и попался

      Европейскую страну предостерегли от запрета на ввоз российского зерна

      Еврокомиссию обвинили в попытке захвата власти над оборонным бюджетом ЕС

      В Азербайджане предложили лишать гражданства воевавших на Украине

      Украинский военком назвал манипуляцией видео с произволом при вручении повесток

      Бывший депутат Рады отметил раздражение Запада от коррупции на Украине

      Звезда шоу на Первом канале описала его словами «следили как за хомячками»

      В Госдуме резко высказались о предложении правнука Сталина относительно ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше