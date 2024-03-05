Бывший депутат Рады отметил раздражение Запада от коррупции на Украине

Экс-депутат Рады Олейник: коррупция на Украине все больше раздражает Запад

Коррупция на Украине все больше раздражает Запад, население которого озабочено собственными проблемами. Нарастание проблем для Киева отметил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, передают «Известия».

«Фермеры по всей Европе сегодня бастуют, именно потому, что задаются вопросом — а где наши деньги, предназначенные в качестве субсидий? Если вы отдаете их Украине, то какая наша цель? На Украине занимаются воровством, поэтому рано или поздно будет меняться политический ландшафт Европы», — сказал экс-депутат.

Олейник отметил, что в США Республиканская партия первой начала поднимать вопрос о коррупции Киева, сегодня проблема уже вызывает раздражение у европейских политиков «и эта волна будет все больше».

Он напомнил, что счетная палата Украины выложила отчет, согласно которому при бывшем министре обороны Алексее Резникове было украдено 42 миллиарда гривен. Вопрос, а где уголовное дело?» — задался вопросом экс-депутат.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил пропажу более 10 миллиардов евро из финансовой помощи Украине от Евросоюза. «О, Боже! Сегодня [Владимир] Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» — возмутился он.