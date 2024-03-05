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14:47, 5 марта 2024Наука и техника

Опровергнут миф о кофе

MedicalXpress: кофе не повышает риск аритмии

Фото: Jocelyn Morales / Unsplash

Медицинские специалисты Юго-западного медицинского центра Техасского университета опровергли миф о кофе, согласно которому его вредно пить людям с нерегулярным сердцебиением. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи провели анализ имеющейся литературы, посвященной факторам риска для пациентов с фибрилляцией предсердий. Оказалось, что употребление кофеина в обычных количествах не только не повышает риск аритмии, но даже снижает его.

Этот результат согласуется с другим исследованием, проведенным в 2021 году, которое продемонстрировало, что увеличение потребления кофе коррелирует со снижением риска развития сердечной недостаточности в более позднем возрасте.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), безопасной ежедневной дозой кофеина для здоровых взрослых является 400 миллиграммов кофеина в день, что соответствует примерно четырем или пяти чашкам кофе. Тем не менее некоторые люди чувствительны к кофеину, поэтому кофе может ухудшить их самочувствие.

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      Александр Еникеев
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