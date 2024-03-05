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09:45, 5 марта 2024Силовые структуры

Главу федерации кикбоксинга российского города заподозрили в растлении сына

Силовики задержали главу федерации кикбоксинга Сочи по делу о растлении сына

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали президента федерации кикбоксинга Сочи 39-летнего Амаяка Давыдова по подозрению в растлении сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, и об использовании несовершеннолетнего для изготовления материалов порнографического характера. По данным следствия, подозреваемый в период с января 2020-го по октябрь 2022 года совершал преступления в отношении ребенка 2016 года рождения и снимал надругательства на видеокамеру.

Давыдов, помимо поста главы федерации кикбоксинга, является депутатом городского собрания Сочи и занимает должность зампреда комитета по вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики Сочи.

7 февраля сообщалось, что в Петербурге полиция задержала 26-летнего мужчину, который три месяца развращал 12-летнего мальчика. Заявление в отношении него написала мама подростка. Она заявила, что все происходило с октября по декабрь 2023 года.

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      Любовь Ширижик
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